Sul posto anche l’elisoccorso

L’incidente alle 16.30 in via Sirtori vicino al municipio

MONTICELLO BRIANZA – E’ stato ricoverato in gravi condizioni il ciclista vittima di un incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo. La caduta, avvenuta in via Sirtori nei pressi del municipio di Monticello Brianza, sarebbe stata causata da un grave malore.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, sul posto si sono precipitati i soccorsi, oltre all’ambulanza e all’automedica, è stato mobilitato anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale. Classe 1947, residente nella zona di Monza Brianza, il ciclista sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri.