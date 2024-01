Nibionno. Furto in un appartamento, rubato un gioiello

I ladri sono stati messi in fuga quasi subito dal sistema di allarme

Le indagini sono state affidate alla Polizia Locale, al vaglio le immagini delle telecamere della zona

NIBIONNO – Furto in appartamento nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in una via centrale di Nibionno bassa. Erano circa le 18.45 quando ignoti malviventi, accertandosi che i proprietari non fossero in casa in quel momento, si sono introdotti in un appartamento posto al piano rialzato di un’abitazione rompendo il vetro di una finestra.

L’appartamento è stato messo a soqquadro e i ladri sono riusciti a rubare un gioiello del valore di 350 euro. Fortunatamente non sono riusciti a impossessarsi di altro perché, probabilmente, sono stati messi in fuga dell’allarme che si è attivato non appena entrati.

Ai proprietari, una volta rientrati in casa e fatta l’amara scoperta, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alla Polizia Locale di Nibionno che si occuperà delle indagini anche attraverso l’utilizzo delle telecamere presenti nella zona.