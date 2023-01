Olgiate: capre scappano dal “recinto” e finiscono al cimitero

Il proprietario non ha ancora provveduto a recuperarle

Le due capre stanno arrecando danni alle tombe e alla struttura

OLGIATE – Scappano dal terreno dove erano solite pascolare e finiscono al cimitero, arrecando danni lle tombe e alle strutture. E’ quanto sta accadendo in questi giorni a Olgiate, dove il camposanto di San Zeno è stato… “invaso” da due capre. Una situazione segnalata puntualmente dall’amministrazione comunale al legittimo proprietario e rimasta finora senza soluzione.

“Abbiamo provato a contattare più volte la persona che dovrebbe gestire i due animali, ma quest’ultimo non si è mai presentato all’appuntamento e non ha provveduto alla soluzione della problematica” puntualizza il vice sindaco Matteo Fratangeli che ha provveduto ad avvisare con una nota Ats Brianza di quanto accaduto. Nello scritto viene segnalato l’omessa custodia e la mancata gestione dei due animali, solitamente collocati in un terreno a Mondonico.