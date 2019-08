Olgiate. E’ morta la maestra Adelia Ratti, aveva 59 anni

Originaria di Alzate Brianza, insegnava a Olgiate dal 1991

“Amava insegnare e si è dedicata ai suoi alunni finché ha potuto”

OLGIATE MOLGORA – “Era una maestra molto amata e, anche davanti alla malattia, non ha smesso di fare il proprio dovere”.

E’ morta all’età di 59 anni, al termine di una malattia, la maestra Adelia Ratti. Originaria di Alzate Brianza (Como), dal 1991 insegnava alla scuola primaria di Olgiate Molgora paese in cui viveva con il marito Valter e il fratello Danilo.

A ricordarla, con la voce rotta dall’emozione, è Dorina Zucchi, ex sindaco di Olgiate e collega di Adelia: “Eravamo molto amiche e posso dire che, in tutti questi anni di lavoro, non ha mai avuto attriti con nessuno, era una collega molto amata. Faceva il suo dovere con passione e si è dedicata fino in fondo ai suoi bambini”.

Insegnante principalmente di italiano, arte e immagine erano la sua passione: “Da un po’ di tempo lottava contro una malattia, questo però non l’ha allontanata dalla scuola e dai suoi alunni. Anche lo scorso anno scolastico ha preso i bambini della classe prima e ha continuato a insegnare finché è riuscita”.

Nonostante fosse una persona piuttosto riservata, è stata il punto di riferimento per centinaia di studenti che ne conservano il ricordo. Nel 2015, il 31 ottobre, il matrimonio con Valter Locatelli celebrato proprio dall’allora sindaco Zucchi: “E’ stata una cerimonia molto emozionante, ricordo ancora la sua felicità”.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 28 agosto, nella chiesa di San Zeno alle ore 10.30.