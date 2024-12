Olgiate Molgora, investito mentre attraversa la strada: grave 42enne

L’incidente è avvenuto questa sera, sabato, poco dopo le 21.30

L’uomo è stato investito da un’auto che procedeva lungo via Veneto verso la stazione ferroviaria

OLGIATE MOLGORA – Grave incidente questa sera, sabato, in via Veneto a Olgiate, la strada che corre parallela alla linea ferroviaria collegando la parte bassa del paese con la stazione.

Un uomo di 42 anni è stato investito da un’auto che transitava lungo la via diretta verso la stazione. Sembrerebbe che il pedone stesse attraversando la strada quando è stato urtato dalla Toyota di colore bianco. L’impatto è stato molto violento tanto che l’allarme alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu è stato lanciato in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. In volo, da Como, si è alzato anche l’elisoccorso mentre sul posto sono state fatte convergere due ambulanze per soccorrere anche la donna alla guida della Toyota, sotto choc per quanto accaduto.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi.