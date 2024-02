Osnago. Incidente lungo via Statale, soccorsi due giovani

E’ successo ieri verso le 21

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte

OSNAGO – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella serata di ieri, sabato, a Osnago, lungo la via Statale. Coinvolti tre mezzi, due auto e un furgone, che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo poco prima delle 9.

In posto, in codice rosso, i soccorsi: ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Due persone, due giovani di 27 e 22 anni, sono stati soccorsi in codice verde e trasportati all’Ospedale di Vimercate. Le autovetture coinvolte nel sinistro hanno riportato gravi danni. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.