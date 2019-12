Paderno, ricerche dei Vigili del Fuoco nell’Adda, 35enne ritrovato morto

Una persona sarebbe stata vista buttarsi dal ponte

Ritrovata morta nel bosco accanto al fiume

PADERNO – L’allarme è scattato intorno alle 14 di venerdì: la segnalazione arrivata al 112 è quella di una persona che potrebbe essersi gettata dal ponte di Paderno, luogo che già in passato (troppe volte) ha fatto da scenario ad analoghe tragedie.

I pompieri stanno intervenendo con squadre da terra, sommozzatori sul fiume ed è stato mobilitato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, decollato da Varese, per sorvolare l’Adda.

Sul posto anche i carabinieri, ambulanza e automedica del 118. Le ricerche sono state estese anche nella zona del santuario della Madonna della Rocchetta, in un tratto di fiume più lontano dal ponte, vicino al confine con Cornate d’Adda.

La vittima è un 35enne

Poco dopo le 15 i soccorritori sono stati dirottati verso la sponda di Calusco. Il disperso sarebbe stato individuato nella zona boschiva ai piedi del ponte. Si tratta di un giovane di 35 anni.

I soccorritori lo hanno trovato privo di vita. Fatale sarebbe stata la caduta per diverse decine di metri dal ponte San Michele. Non semplice per i vigili del fuoco e sanitari raggiungere il punto dove il giovane è precipitato.