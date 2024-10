Paderno. Ricerche in corso per trovare Matteo, disperso da due giorni

Da due giorni i Vigili del Fuoco stanno lavorando nella zona del Ponte San Michele per ritrovare Matteo Rivolta

Il ragazzo, di Desio, sarebbe disperso da mercoledì sera

PADERNO D’ADDA – Sono in corso da ieri notte le ricerche di un giovane disperso in zona Paderno d’Adda. Si tratterebbe di Matteo Rivolta, 31 anni, residente a Desio (Monza e Brianza), scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre.

A dare l’allarme del mancato rientro i suoi familiari che hanno prontamente segnalato la scomparsa del giovane alle forze dell’ordine e diffuso anche via social diversi appelli per ritrovare Matteo. Il giovane avrebbe lasciato l’auto in via Airoldi, a Paderno, vicino al cimitero.

Ingente il dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per le ricerche che si stanno concentrando lungo il tratto di fiume e nelle immediate vicinanze. Al momento, ancora nessun esito.