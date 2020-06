Precipita alle Torri Bianche, si indaga sulla morte della 18enne di Casatenovo

La drammatica morte della giovane di Casatenovo caduta dal 16esimo piano di un edificio delle Torri Bianche

La ragazza era in un residence con un coetaneo. I carabinieri indagano sull’accaduto.

VIMERCATE / CASATENOVO – L’ipotesi più probabile, secondo i primi riscontri, sarebbe quella di un gesto volontario ma i carabinieri stanno esaminando attentamente l’accaduto prima di escludere altre eventualità: è quanto emerge all’indomani della tragica morte della 18enne precipitata domenica pomeriggio dal 16esimo piano di una delle palazzine delle Torri Bianche di Vimercate.

La ragazza, nata in Italia da una famiglia originaria del Bangladesh e residente a Casatenovo, è cascata dal balcone della stanza del residence Cosmo, sito nel grattacelo brianzolo, affittata nella giornata di sabato con un giovane, residente a Barzanò. I due ragazzi hanno trascorso la notte insieme in quella stanza poi, alle 14.45 circa di domenica, la drammatica caduta. Vani sono stati i soccorsi, il volo non ha lasciato scampo alla 18enne.

I carabinieri di Vimercate hanno effettuato i primi rilievi e ascoltato il ragazzo che era con la giovane. Secondo quanto emerso, avrebbe visto la 18enne seduta sulla balaustra ma non avrebbe assistito al momento della caduta. Cosa sia effettivamente successo potrà essere chiarito dalle indagini dei militari dell’Arma che, successivamente, hanno interloquito con i familiari della giovane.

Il corpo della ragazza è stato trasportato domenica all’obitorio dell’ospedale di Vimercate e ne è stato predisposto il trasferimento all’Istituto di Medicina Legale di Milano per l’autopsia che potrebbe dare ulteriori riscontri agli inquirenti.