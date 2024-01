Robbiate. E’ in neuro rianimazione la ciclista di 69 anni travolta da un’auto

L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 13.30 in via Colleoni

La donna, residente in paese, è in prognosi riservata

ROBBIATE – E’ ricoverata nel reparto di neuro rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza la donna di 69 anni investita da un’auto nel primissimo pomeriggio di ieri, giovedì, in via Colleoni.

La signora, residente in paese, stava percorrendo in bicicletta in contromano la strada a senso unico che porta verso l’incrocio semaforico di Robbiate quando è stata travolta da un’Audi di colore grigio condotta da una signora, che aveva appena svoltato a sinistra per immettersi nella via per raggiungere casa.

L’urto è stato inevitabile con la ciclista scaraventata violentemente a terra.

Le condizioni della donna sono apparse da subito molto critiche tanto che la centrale operativa dell’agenzia di emergenza urgenza aveva fatto alzare in volo l’elisoccorso, che ha poi trasportato in codice rosso la robbiatese all’ospedale monzese. A preoccupare è il profondo trauma cranico riportato nella caduta, tanto che i medici, dopo una notte trascorsa in ospedale, non hanno ancora sciolto la prognosi. Fondamentale sarà capire come evolverà la situazione clinica nelle prossime ore.