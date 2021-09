L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì, poco prima delle 20

Al vaglio dei carabinieri la dinamica dello scontro che ha visto coinvolte tre auto

ROBBIATE – Incidente lungo la Sp 56: tre auto coinvolte. E’ successo ieri, mercoledì, una manciata prima di minuti alle 20 quando tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto in via dei Tigli, il viale alberato che da Imbersago scende a Robbiate.

Ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate le cause del sinistro con una carambola che ha visto scontrarsi una Fiat Panda e una Peugeot colpendo poi lievemente anche una Nissan.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco che ha poi soccorso due persone in codice verde.