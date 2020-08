Robbiate. Scontro tra una moto e un camion sulla provinciale 56

Trauma alla gamba per un motociclista di 27 anni

Sul posto anche l’elisoccorso decollato da Milano

ROBBIATE – Brutto incidente poco prima delle 12 di oggi, lunedì 10 agosto, a Robbiate lungo la strada provinciale 56 che conduce a Imbersago. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via consorziale della Forcella e sarebbero coinvolti due mezzi, un camion e una moto, che procedevano in senso opposto e si sarebbero urtati.

Ad avere la peggio un giovane di 27 anni che non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe rimediato un trauma alla gamba. Sul posto ambulanza e automedica, allertato anche l’elisoccorso da Milano. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale di Robbiate che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.