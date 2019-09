Scontro auto-moto a Robbiate, nessun ferito grave

Incidente a Robbiate nel pomeriggio di oggi

Scontro tra un’auto e una moto

ROBBIATE – Paura oggi pomeriggio, mercoledì 25 settembre, per un incidente avvenuto a Robbiate. Fortunatamente lo scontro tra un’auto e una moto non ha avuto gravi conseguenze.

L’allarme è scattato intorno alle 16.15, in via Mazzini sono giunte l’ambulanza e l’automedica. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni che è stato trasportato all’ospedale in codice verde.

Presente anche la Polizia Locale che si è occupata della viabilità e dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.