Sorpresa nel tentativo di rubare una giacca, arrestata dai carabinieri

E’ successo in un negozio di Sirtori. La 37enne, di Merate, era già gravata da un avviso orale del questore

SIRTORI – Nel corso del pomeriggio di sabato 21, i Carabinieri della Stazione di Cremella hanno tratto in arresto una donna (B.M.) 37enne, residente a Merate nota alle Forze di Polizia, per furto in esercizio commerciale.

I Carabinieri sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento sportivo di Sirtori dove hanno sorpreso la 37enne mentre asportava una giacca del valore di circa 250 euro.

La donna, già sottoposta ad Avviso Orale dal Questore di Lecco nell’aprile 2021, è stata anche trovata in possesso di una tronchesina, verosimilmente utilizzata per forzare la placca antitaccheggio del capo d’abbigliamento.

Nella mattinata odierna l’arrestata è stata condotta presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.