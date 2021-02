Avevano rubato vestiti per 650 euro in un negozio a Sirtori

Coppia di origine peruviana arrestata dai carabinieri

SIRTORI – Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Stazione di Cremella impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una coppia (V. S. A. J. e A. M. S. E.), lui 31enne e lei 29enne, entrambi originari del Perù e domiciliati in Milano, per furto aggravato.

I Carabinieri, intervenuti a Sirtori presso un’attività commerciale, hanno arrestato i due che si stava allontanando dal negozio, dopo aver occultato capi di abbigliamento del valore di circa 650 euro, privati del sistema antitaccheggio ed indossati.

Gli arrestati, nella mattinata odierna sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo e dell’obbligo di dimora per la donna.