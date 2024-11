Stazioni sicure: a Cernusco tre Polizie locali unite nei controlli

I controlli, effettuati ieri pomeriggio fino alle 19, hanno riguardato l’area davanti alla stazione e i parcheggi limitrofi

Impegnati nel servizio di monitoraggio, promosso nell’ambito del progetto Stazioni sicure, gli agenti di Merate, Cernusco e Montevecchia

CERNUSCO – Controlli in stazione ieri pomeriggio, giovedì, nell’ambito del progetto Stazioni sicure. Gli agenti delle Polizie locali di Merate, Cernusco e Montevecchia hanno unito le forze per effettuare un servizio straordinario di monitoraggio e controllo di uno dei punti più sensibili del territorio, ovvero il polo ferroviario utilizzato quotidianamente da migliaia di pendolari e studenti per gli spostamenti in primis verso Lecco e Milano.

I controlli hanno interessato l’area davanti alla stazione e la zona dei parcheggi, sia quelli in fronte alla stazione che quelli al di là del sottopassaggio ferroviario: molti i viaggiatori a cui sono stati chiesti i documenti e altrettanti i veicoli controllati, con focus su patente, libretto di circolazione e assicurazione.

L’attività promossa si inserisce nel progetto Stazioni sicure, avviato tre anni fa, in maniera sperimentale, proprio nella Provincia di Lecco per promuovere la sicurezza integrata sul territorio grazie alla sinergia tra i Comandi di Polizia locale e le altre forze dell’ordine.

L’obiettivo principale del progetto è quello di sostenere e salvaguardare i viaggiatori in luoghi, le stazioni, ritenuti altamente sensibili sul fronte della sicurezza.

L’attività è sostenuta dalla Regione Lombardia che ha stanziato un contributo di 30mila euro per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2024.