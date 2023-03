Svaligiavano le case spostandosi in monopattino: 20 furti in pochi giorni, arrestati due cileni

In manette la banda del monopattino grazie alle rapide indagini dei Carabinieri di Merate

22 furti e una tentata rapina a Paderno d’Adda quando, sorpresi dai proprietari, li hanno minacciati con un cacciavite

LECCO – I primi due furti risalgono all’11 ottobre scorso in un’abitazione di Casatenovo, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno dato avvio a una complessa indagine che ha permesso l’arresto in tempi rapidissimi di due cittadini di origine cilena, di 36 e 23 anni, residenti a Milano.

“I due si spostavano da Milano a bordo di una Fiat Bravo intestata a un prestanome, quando raggiungevano il luogo che ritenevano più opportuno, salivano su due monopattini e perlustravano la zona alla ricerca del loro obiettivo – ha spiegato il tenente Raffaele La Rovere, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Merate -. Tutte le abitazioni sono state svaligiate approssimativamente tra le ore 17 e le ore 21. Le indagini ci hanno dapprima condotto a identificare l’auto, quindi siamo giunti all’identità dei due soggetti che risultavano incensurati”.

I due, arrestati alcuni giorni fa, sono già stati interrogati nella giornata di ieri e avrebbero sostanzialmente ammesso le loro responsabilità: sono ritenuti responsabili di 22 furti (forse 23) commessi tra l’11 ottobre 2022 e il 4 marzo 2023 nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Bergamo, Varese e Milano. L’episodio più grave la tentata rapina del 3 febbraio scorso a Paderno D’Adda quando i padroni di casa, rientrando, hanno sorpreso i due ladri che li hanno minacciati con un cacciavite per guadagnarsi la fuga.

Casatenovo, Paderno D’Adda, Oggiono, Annone, Usmate, Vimercate e ancora Cassano Magnago, Olgiate Olona, Nerviano, Lesmo, Arluno, Osio Sotto, Sotto il Monte, Mariano Comense, Castano Primo, Trezzo, Ciserano, Verderio e Casorezzo: almeno 22 i colpi messi a segno dalla banda del monopattino, 20 dei quali in questi primi tre mesi del 2023, precisamente tra il 19 gennaio e il 4 marzo.

“Poterebbe sembrare di poco rilievo l’arresto di due soggetti, ma il lavoro condotto dai Carabinieri è estremamente importante se pensiamo che nel 2023, alla data del 27 marzo, sono 83 i fascicoli aperti per l’articolo 624-bis a carico di ignoti, se 20 sono ascrivibili ai due soggetti arrestati parliamo di circa il 25% (il dato nazionale è ben al di sotto del 10%) – ha detto il Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso -. Il furto in abitazione, purtroppo, è una piaga molto diffusa anche nel nostro territorio, che va a colpire la vita quotidiana delle famiglie generando un allarme sociale molto forte. L’altro aspetto importante da sottolineare è la tempestività con cui sono state condotte le indagini e i due soggetti assicurati alla giustizia; di questo bisogna rendere merito ai Carabinieri di Merate che hanno portato avanti le indagini praticamente in tempo reale“.

I fascicoli aperti per i furti in abitazione a carico di persone note sono stati 32 nel 2021, 38 nel 2022 e 18 nel 2023; mentre a carico di persone non note sono stati 282 nel 2021, 311 nel 2022 e, appunto, 83 in questi primi tre mesi del 2023.

Circa 100mila euro il valore della refurtiva trovata a Milano, nell’abitazione dei due soggetti: “Abbiamo recuperato 94 orologi, di cui più di una decina erano Rolex, oltre a borse, monili, denaro contante per circa 3.000 euro e altri accessori di valore – ha detto il Colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale di Lecco -. La refurtiva ha un valore di circa 100mila euro ed è tutto materiale su cui proprio in queste ore stiamo facendo tutte le verifiche”.

Sequestrati anche documenti d’identità falsi, attrezzatura da scasso, 25 grammi di sostanza stupefacente nonché i due monopattini utilizzati dalla coppia per spostarsi più agevolmente durante i furti.