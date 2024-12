Tragedia sul lavoro, muore operaio di 52 anni residente a Montevecchia

L’incidente sul lavoro è avvenuto il giorno della Vigilia a Milano

Maurizio Mazzeo, dipendente Amsa e padre di tre figli, abitava dal 2013 a Montevecchia con la famiglia

MONTEVECCHIA – Lutto a Montevecchia per la tragica morte di Maurizio Mazzeo, 52 anni, padre di tre figli, morto il giorno della Vigilia mentre era al lavoro a Milano.

La tragedia si è consumata martedì scorso, 24 dicembre, intorno alle 18 in via Zama a Milano. Mazzeo, dipendente dell’Amsa, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo meneghino, stava lavorando nella zona posta a sud est di Milano tra Corvetto e Forlanini, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato tra il suo camioncino dell’Amsa e un mezzo parcheggiato sul ciglio della strada.

I soccorsi, giunti velocemente in zona, si sono rivelati purtroppo inutili: per l’uomo, originario di Cernusco sul Naviglio e residente dal 2013 a Montevecchia con la moglie e i tre figli di 16, 9 e 5 anni, non c’era più nulla da fare.