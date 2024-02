Vandalismi e insulti alla leghista Piazza: “Come si può arrivare a tanto?”

L’episodio ha destato preoccupazione: lasciato all’interno della sua attività un biglietto intimidatorio

Il segretario provinciale Butti: “Colpita nella sua vita privata perché appartenente a un movimento politico”

BRIVIO – Un episodio che ha destato preoccupazione quello avvenuto ieri, 8 febbraio, a Brivio ai danni di Debora Piazza, segretario della sezione della Lega di Barzanò. Ignoti si sono introdotti nella sua attività e, sfruttando i pochi minuti della sua assenza, hanno rovesciato l’immondizia per terra, messo a soqquadro i locali lasciando un biglietto con scritto “Leghista di merda. Tu puzzi”.

Solidarietà è stata espressa da più parti, in particolare dal Segretario Provinciale Lega Salvini Premier Daniele Butti: “Come si può arrivare a tanto? Ma soprattutto perché e come ci si è arrivati. Tutta la mia solidarietà ed il mio sostegno vanno a Debora Piazza, prima di tutto un’amica, poi militante e Segretario di Sezione di Barzanò”.

Butti ha definito l’accaduto inquietante: “E’ stata colpita nella sua vita privata perché appartenente a un movimento politico. Debora è stata barbaramente intimidita nella sua sfera privata, il suo lavoro. Oggi qualche delinquente si è introdotto nella sua attività e si è divertito a buttare in aria spazzatura ed altro lasciando un biglietto intimidatorio ‘Leghista di merda puzzi’. Io credo che oggi ci si debba fermare tutti a riflettere sul come e sul perché si possa essere arrivati a tanto. Oggi è successo qualcosa di diverso sul nostro territorio”.

“Se prima in qualche occasione erano state danneggiate le sedi del movimento, come a Calolziocorte, Valmadrera o Missaglia, oggi siamo arrivati alla caccia all’appartenente del partito. Questi non sono solo gesti delinquenziali e non sono gesti banali, queste sono intimidazioni che riportano ad altre epoche, già viste e purtroppo finite molto male. Fermiamoci tutti a riflettere, abbassiamo i toni, impariamo a dosare le parole, perché la diversità nel pensiero politico non ritorni a macchiarsi di sangue. Un grande abbraccio Debora da tutta la Lega”.