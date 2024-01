Merate, la pista di pattinaggio su ghiaccio presa di mira dai vandali

Due gli episodi registrati in pochi giorni ai danni della pista di pattinaggio su ghiaccio

MERATE – Hanno rotto alcune sedie di colore bianco utilizzate come seduta per cambiarsi le scarpe e hanno poi buttato alcuni pezzi di plastica sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita in piazza Libertà, dietro al Comune, durante le festività natalizie.

Vandali in azione nei giorni scorsi in centro città: nel mirino è finita la struttura posizionata dalla Pro Loco per dare la possibilità a grandi e piccini di cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio. Un’attrazione che ha riscosso apprezzamento tra la cittadinanza tanto che l’associazione guidata da Simona Vitali ha deciso di prolungare l’apertura fino al 14 gennaio (la data di chiusura era prevista per il 7 gennaio).

Purtroppo c’è chi però non ha mostrato, ancora una volta, di non avere il minimo rispetto del bene comune, vandalizzando le sedie riposte fuori dalla pista e utilizzate dai pattinatori per il cambio delle scarpe. Per ben due volte infatti, all’interno del rettangolo di ghiaccio, sono stati trovati pezzi di plastica, corrispondenti a parte delle sedie, distrutte e rovinate.

La speranza ora è che l’impianto di videosorveglianza possa risultare utile a ricostruire quanto avvenuto sia nella notte di Capodanno che in quella dell’Epifania, dando possibilmente un volto all’autore o agli autori del raid.

Desolata la presidente della Pro Loco Simona Vitali che, con un post condiviso anche sui social, ha commentato: “Che il 2024 riesca a portare dei nuovi e diversi obiettivi a quegli individui che non hanno un minimo di civiltà e rispetto per ciò che non appartiene a loro e che per noia e divertimento danneggiano cose, luoghi e il lavoro di altre persone.#pista di pattinaggio”