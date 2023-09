Monte Marenzo piange Emma Cominetti, moglie del dottor Franco Agudio

Si è spenta venerdì nella sua casa di Bergamo a 101 anni. Oggi alle 15 il funerale a Monte Marenzo

Una donna molto conosciuta e apprezzata a Monte Marenzo, dove è stata anche consigliere comunale

MONTE MARENZO – Dolore a Monte Marenzo per la morte all’età di 101 anni di Emma Cominetti. Moglie del dottor Franco Agudio, storico medico di base a Monte Marenzo, da tempo risiedeva a Bergamo. Una donna molto conosciuta e apprezzata a Monte Marenzo dove è stata anche consigliere comunale.

“Emma era conosciuta come una persona gentile e quando la incontravi per strada, ti salutava sempre. Per tutti noi era la ‘Sciura Emma’ – ricorda Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Pol. Monte Marenzo -. La Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) desidera esprimere le più sincere condoglianze e invia un grande abbraccio ai figli, Giancarlo e Marco (a sua volta medico di base in Valle San Martino oggi in pensione, ndr), e a tutti i parenti in questo momento di dolore”.

Emma Cominetti lasci i figli Giancarlo con Claudia e Marco con Laura, gli amati nipoti Federica, Francesca ed Enrico. Il funerale sarà celebrato lunedì 25 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.