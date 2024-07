Morterone: perde la traccia del sentiero, recuperato dai soccorsi

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 20

MORTERONE – Soccorsi al lavoro questa sera (lunedì), dopo la richiesta di intervento lanciata poco dopo le 20.

A chiedere aiuto è stato un escursionista di 45 anni impegnato in un concatenamento. L’uomo dopo essere transitato dal Resegone, era diretto verso la forcella di Olino quindi Artavaggio, ma in discesa verso la forcella, avrebbe imboccato un sentiero poco battuto, finendo per ritrovarsi in un punto impervio e scosceso. Da qui, sul calar della sera, la decisione di chiedere aiuto ai soccorsi.

Ad attivarsi sono stati i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana unitamente ai Vigili del Fuoco di Lecco. La squadra, una volta individuato e raggiunto il 45enne, lo ha portato in salvo. L’escursionista, comunque deciso a proseguire il suo cammino ed equipaggiato per la notte, pare abbia comunicato di essere intenzionato a dormire in zona Forcella di Olino per poi riprendere la sua escursione domattina.