Nel mirino dei ladri un panificio e un’azienda di macchine per panifici

I carabinieri arrestano uno dei tre malviventi

ANNONE – Un furto evidentemente mirato quello che tre malviventi stavano mettendo in atto, ma il loro piano è stato sventato dai Carabinieri che sono intervenuti prontamente arrestando uno dei tre delinquenti.

L’arrestato è Halilovic Velija, 55enne cittadino croato residente in provincia di Milano, accusato di furto aggravato in concorso.

I carabinieri di Oggiono sono intervenuti dopo la segnalazione del furto di furgone rubato nella vicina Castello Brianza, intorno alle 21 di lunedì sera.

Il mezzo, di proprietà di un panificio, è stato intercettato dagli uomini dell’Arma ad Annone Brianza, in prossimità di un’azienda specializzata nella rivendita di macchine per panifici dove i tre malviventi erano al ‘lavoro’ per asportare del materiale., per ben 96 mila euro di valore. Alla vista delle divise, i tre si sono dati alla fuga abbandonando il mezzo.

La reazione dei militari ha consentito di fermare il cittadino croato e recuperare il veicolo all’interno del quale erano già state caricate varie attrezzature per panifici e pasticcerie, trafugate dall’azienda.

Le successive verifiche svolte dai Carabinieri hanno consentito di accertare che l’arrestato si era già sottratto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi nelle province di Massa Carrara e Brescia.

Il 55enne, nella mattinata di oggi, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.