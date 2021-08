Annone. Violento scontro tra un’auto e una moto, sei persone coinvolte

L’incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia sulla Statale 36

Soccorsi entrambi i motocilisti e le quattro persone sull’auto, nessuno sarebbe in pericolo di vita

ANNONE BRIANZA – Scontro tra un’auto e una moto, fortunatamente senza gravi conseguenze, intorno alle 14.30 di oggi (19 agosto) ad Annone Brianza. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 49, all’altezza dello svincolo di Annone, nei pressi del cavalcavia sulla statale 36.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, che le forze dell’ordine saranno chiamate a confermare, una Fiat Panda proveniente dalla SS36, giunta allo stop, stava svoltando verso Cesana Brianza. Un camion, che viaggiava proprio dalla Sp49, si sarebbe fermato per far passare l’auto, mentre dalla direzione opposta sopraggiungeva una Ducati che ha colpito la fiancata dell’auto.

L’impatto è stato violento ma fortunatamente, nonostante quanto si era pensato in un primo momento, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sei le persone coinvolte, due sulla moto e quattro sull’auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica, con i motociclisti che sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).