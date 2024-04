Apprensione a Garbagnate: falso allarme antincendio in una struttura ricettiva

L’intervento poco dopo le mezzanotte

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco con due auto pompe e un’autoscala

GARBAGNATE MONASTERO – Momenti di apprensione a Garbagnate Monastero, in via Europa, dove un’allarme antincendio ha fatto scattare l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. La situazione, segnalata intorno alla mezzanotte, ha richiesto l’intervento di tre squadre, di cui due auto pompe e un’autoscala, per indagare su un presunto incendio all’interno di una struttura ricettiva.

Tuttavia, dopo un’attenta ispezione da parte dei soccorritori, è emerso che il problema era circoscritto al locale tecnico e non c’era alcuna traccia di fuoco. Nonostante ciò, per precauzione, gli ospiti sono stati evacuati temporaneamente dalla struttura, garantendo la loro sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato circa due ore, durante le quali sono state svolte verifiche approfondite per assicurarsi che non vi fossero ulteriori rischi per la struttura o per le persone presenti.

Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza danni o feriti e la collaborazione tra le autorità e il personale della struttura ricettiva ha contribuito a gestire la situazione in modo sicuro e professionale.