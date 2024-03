Auto avvolta dalle fiamme sulla SS36 a Nibionno, illeso il conducente

Pronto intervento di una pattuglia della Polizia Locale che stava transitando in quel momento

Chiusa l’uscita verso la SS342 Como-Bergamo, i Vigili del Fuoco di Lecco hanno spento l’incendio

NIBIONNO – Auto in fiamme lungo la Statale 36 nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, verso le 15. L’incidente è avvenuto a Nibionno, in corrispondenza dello svincolo per la SS342 Como-Bergamo. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgoncino Mercedes con a bordo un 48 enne di Dervio è stato avvolto dalle fiamme mentre transitava sulla superstrada in direzione Lecco.

Il conducente ha avuto appena il tempo di accostare e abbandonare il veicolo a bordo strada, quindi l’abitacolo è stato subito avvolto dalle fiamme. In quel momento, fortunatamente, transitava una pattuglia della Polizia Locale di Nibionno che ha immediatamente prestato i primi soccorsi all’autista in evidente stato di shock e ha messo in sicurezza la scena interessata dell’incendio. Gli agenti hanno provveduto a chiudere l’uscita verso la SS342, deviando il traffico. Per domare le fiamme sono intervenute due mezzi dei Vigili del fuoco di Lecco, l’incidente ha causato ripercussioni sul traffico fino alle 17.