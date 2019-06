Due incidenti lungo la Sp51 a Galbiate e Oggiono

Il primo a Galbiate alle 11.35, il secondo a Oggiono alle 12.15

Cinque i feriti in tutto, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi

GALBIATE – Due incidenti nel giro di pochi minuti uno dall’altro si sono registrati questa mattina, sabato, lungo la SP 51.

Il primo alle 11.35 circa, nel comune di Galbiate dove sono rimaste ferite quattro persone: una bambina di un anno, una ragazza di 27, un uomo di 33 anni e una donna di 72 anni.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, unitamente alle forze dell’ordine.

Alle 12.15, sempre lungo la SP51, ma questa volta nel comune di Oggiono, si è registrato un secondo incidente tra un auto e una moto nel quale è rimasta ferita una persona di 32 anni che non verserebbe in gravi condizioni. Anche in questo caso sono intervenuto automedica e ambulanza oltre alle forze dell’ordine.