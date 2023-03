Ferito nel bosco mentre taglia legna. VVF ed elisoccorso al lavoro

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato

ELLO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti questa mattina, sabato, nel comune di Ello, con 2 mezzi, prima partenza e una squadra SAF (Speleo alpino fluviale), in collaborazione con personale AREU giunto a bordo dell’elisoccorso, per prestare aiuto ad un uomo ferito dalla caduta di un albero mentre era impegnato a tagliare legna in un bosco.

Dopo aver prestato le prime cure all’uomo e dopo averlo messo in sicurezza, i soccorritori lo hanno portato a valle e consegnato all’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e 30.