Fiamme nella dependance di una villa, Vigili del Fuoco ad Annone

L’allarme intorno alle 8 di oggi, giovedì, in via Lavanderia

Le squadre hanno spento l’incendio per poi effettuare la bonifica

ANNONE BRIANZA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 7 settembre, in via Lavanderia ad Annone Brianza. L’allarme è scattato intorno alle ore 7 per un incendio nella dependance di una villa.

Il Comando di Lecco ha inviato due autopompe da Lecco e Valmadrera, un’autobotte e un’autoscala, le squadre hanno spento immediatamente l’incendio per poi effettuare la bonifica. L’intervento è durato poco più di un’ora.