Galbiate, incidente sulla provinciale: investito un bambino

Un bambino di 8 anni è stato investito da una vettura

E’ successo poco prima delle 19 a Galbiate: trasportato in ospedale

GALBIATE – Serio incidente quello accaduto nella prima serata di oggi, martedì, a Galbiate: un bambino di 8 anni è stato investito da una vettura lungo via Lecco, la strada che dal centro porta verso la frazione di Vignola.

Il bimbo è stato urtato da una Fiat 500. fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni: soccorso dal personale della Croce San Nicolò e dagli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri per rilevare il sinistro.