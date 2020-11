Intervento di soccorso per un infortunio in un’azienda di Galbiate

Lavoratore ferito ad un arto inferiore, trasportato in ospedale

GALBIATE – E’ stato trasferito in ospedale in codice giallo il lavoratore soccorso sabato mattina in un’azienda di Galbiate. Si tratta di un 34enne che nell’infortunio ha subito un trauma ad una gamba. Per soccorrerlo sono intervenuti, insieme ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso del 118.