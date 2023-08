Garbagnate, incidente tra auto e moto, grave un 22enne

E’ successo poco dopo le 19 in via De Gasperi

Un giovane di 22 anni è stato elisoccorso in gravi condizioni

GARBAGNATE MONASTERO – Grave incidente sabato sera poco dopo le 19 a Garbagnate Monastero lungo via De Gasperi. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

L’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità), in posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso del 118 decollato da Milano. Presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilevi del caso. Ad avere la peggio nel sinistro un giovane di 22 anni, trasportato in gravi condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: la strada è stata infatti chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.