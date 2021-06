Schianto all’alba sul viadotto tra Annone Brianza e Suello

Prestato soccorso ad un 24enne e un 62enne

ANNONE – Incidente sul ponte di Annone: è successo poco prima delle 6, nella primissima mattinata di sabato. Due veicoli si sono tamponati con violenza, restando visibilmente danneggiati.

Soccorsi due automobilisti, un giovane di 24 anni e un 62enne. Disposto il trasporto in ospedale in codice verde per entrambi.