Odore di gas nell’oggionese, tante chiamate ai pompieri

Dispersione nell’aria di un odorizzante per il metano ha creato allarme

La causa è stata la rottura di un serbatoio in un’azienda a Erba, l’odore è arrivato fino a Rogeno

OGGIONO – Tante chiamate sono giunte dalla serata di ieri e nella notte al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco di cittadini residenti nell’oggionese allarmati da un forte odore di gas. Le chiamate sono giunte dalla zona di Rogeno, Cesana, Annone, Bosisio Parini.

La causa è da ricercare fuori provincia, ovvero nella rottura di un serbatoi di un’azienda di Erba (vedi articolo) che avrebbe causato la dispersione di un odorizzante per metano. Dal comando di Lecco con due partenze e una dal distaccamento di Valmadrera, hanno monitorato la situazione con strumentazioni specifiche, in ogni caso non c’è stato pericolo per i cittadini.

Lo stesso comune di Erba, già nella serata di ieri, aveva tranquillizzato sulla non pericolosità del gas disperso.