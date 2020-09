Oggiono, incidente stradale tra auto e moto, 37enne elisoccorso

E’ successo poco dopo le 14.15 in via per Molteno

Il 37enne è stato elisoccorso in codice giallo

OGGIONO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, a Oggiono in via per Molteno. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo poco dopo le 14.15.

Sul posto, in codice giallo, si sono portati i soccorsi: un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l’automedica e anche l’elicottero del 118 da Como. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 37 anni soccorso in codice giallo con traumi al bacino e agli arti inferiori. E’ stato elisoccorso all’Ospedale di Varese in codice giallo. Coinvolta anche una donna di 58 anni che non avrebbe riportato traumi.