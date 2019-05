Ponte di Annone. SS36, chiusura in vista tra il 27 e il 30 maggio

Si avvicinano le operazioni di varo del nuovo ponte di Annone

Le date che Anas proporrà per la chiusura della Statale 36

ANNONE – La conferma arriverà in settimana, dopo il vertice che si terrà in Prefettura a Lecco tra Anas e le istituzioni locali, quando si deciderà ufficialmente la chiusura della Statale 36 per consentire le operazioni di installazione del nuovo ponte di Annone.

A quel tavolo, Anas proporrà di vietare il transito sulla super la prossima settimana, dalle 21 lunedì 27 maggio alle 6 di mattino di giovedì’ 30 maggio.

Dall’ente gestore della strada fanno sapere che al momento è una previsione di chiusura che dovrà essere sottoposta agli enti locali per condividere insieme il piano di viabilità alternativa. Con la chiusura della SS36, infatti, il traffico sarà inevitabilmente deviato su altre strade, provinciali e comunali.

Sarà quindi necessario il coordinamento tra Anas, forze dell’ordine e amministrazioni comunali per gestire il transito dei veicoli fuori dalla statale.

A seguito dell’incontro, fissato per questa settimana, seguirà un’ordinanza con tutti i dettagli del caso.