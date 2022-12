Quattro persone, tra cui due bimbi, morsicate da tre cani: paura a Galbiate

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi a Sala al Barro

Tutte e quattro le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale

GALBIATE – Quattro persone, tra cui due bambini, morsicati da tre cani, molto probabilmente dei rottweiler. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, nella frazione galbiatese di Sala al Barro.

Ancora da definire con chiarezza i dettagli di quanto avvenuto: in base a quanto è stato possibile ricostruire finora i tre grossi molossi sarebbero entrati in oratorio dopo essere sfuggiti ai proprietari seminando il panico tra le persone presenti in qual momento nel luogo di aggregazione situato vicino alla chiesa parrocchiale.

Quattro le persone morsicate per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Tra queste, come dicevamo, due bambini,uno di 8 anni e uno di 9 anni. Il primo ha rimediato una ferita lacerocontusa al volto ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco. L’altro, invece, è stato portato in codice verde a Erba, stesso presidio dove è stata trasportata anche una donna di 66 anni.

E’ stata invece indirizzata all’ospedale di Lecco, in codice giallo, una ragazza di 28 anni, che ha rimediato una ferita al braccio e alla gamba.