Airuno. Violento scontro tra due auto in via Statale, cinque feriti

E’ successo nel primo pomeriggio

In posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco

AIRUNO – Brutto incidente nel pomeriggio di sabato ad Airuno, lungo la via Statale. Coinvolti due mezzi che per motivi da chiarire si sono scontrati violentemente.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, soccorse in codice giallo (media gravità) e verde (non grave) dai sanitari giunti in posto insieme ai Vigili del Fuoco. Tra i feriti anche un lavoratore della pizzeria affacciata sulla strada che si trovava nei pressi della sua auto in sosta. E’ stato soccorso in condizioni serie all’Ospedale.

Inevitabili i disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso volti a chiarire la dinamica del sinistro. Gravi i danni riportati da entrambe le autovetture coinvolte nel tamponamento.