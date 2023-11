Brutto incidente sulla Provinciale 72 a Olginate, due persone ferite

Il violento scontro stamattina alle 8 in via Milano tra le località Capiate e Fornasette

Coinvolti un uomo di 31 anni e una donna di 49 anni che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita

OLGINATE – Violento scontro tra due auto poco prima delle 8 di oggi, sabato 25 novembre, sulla Strada Provinciale 72 a Olginate, tra la frazione Capiate e le Fornasette. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto le cause dell’incidente. Temendo delle conseguenze molto gravi, sul posto si sono precipitate due ambulanze (Croce Rossa di Galbiate e Croce San Nicolò di Lecco) e l’automedica.

Coinvolti una uomo di 31 anni e una donna di 49 anni che sono stati soccorsi in codice giallo (non sarebbero infatti in pericolo di vita). Uno dei due feriti è stato trasportato all’ospedale di Lecco, mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Lecco. Lievi disagi alla circolazione stradale.