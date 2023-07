Controlli serali della Polizia Locale, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Non si ferma l’importante lavoro di prevenzione degli agenti della Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino

Contestate anche 10 violazioni per eccesso di velocità, 2 per il mancato uso della cintura e una per mancata revisione

OLGINATE – Non si ferma il lavoro degli agenti della Polizia Locale di Valgreghentino e Olginate che durante due servizi di controllo serali svolti nel mese di luglio hanno contestato 10 violazioni per eccesso di velocità, 2 per omesso uso della cintura di sicurezza, 1 mancata revisione del veicolo e hanno ritirato una patente per giuda in stato di ebbrezza con il valore 4 volte superiore al minimo consentito (ritiro della patente e denuncia penale).

Un lavoro estremamente importante e delicato quello della Polizia Locale soprattutto in un’ottica di prevenzione: “È incomprensibile che ancora la gente possa mettersi alla giuda dopo avere assunto sostanze alcoliche – ha sottolineato il vice comandante Francesco Carroccio -. Non mancano le campagne di sensibilizzazione da parte delle istituzioni e sicuramente non mancheranno i controlli a Olginate e Valgreghentino nelle prossime giornate e serate”.