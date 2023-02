Drammatico incidente a Valgreghentino, muoiono madre e figlio

Un problema con il servoscala utilizzato dalla donna, disabile, la probabile causa della tragedia

Il dramma si è consumato in via don Paolo Sala. Immediati i soccorsi, ma per madre e figlio non c’è stato nulla da fare

VALGREGHENTINO – Un incidente drammatico quello che si è consumato stamattina, lunedì 13 febbraio, a Valgreghentino. Madre e figlio (quest’ultimo classe 1968) sarebbero rimasti uccisi nella loro abitazione di via Don Paolo Sala, a due passi dal municipio, forse a causa di un incidente con il servoscala utilizzato dalla donna, disabile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma per le due persone non ci sarebbe stato nulla da fare. Ancora frammentarie le informazioni sull’accaduto, le forze dell’ordine dovranno cercare di chiarire i contorni della terribile vicenda che ha scosso il piccolo paese. Sul posto anche il sindaco del paese Matteo Colombo, chiusa la via di accesso all’abitazione.