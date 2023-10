Olginate. Investito da un’auto pirata in via Spluga, grave 39enne

E’ successo stamattina poco dopo le 5

L’uomo trovato casualmente da un’ambulanza in transito

OLGINATE – Un uomo di 39 anni è stato soccorso in gravi condizioni questa mattina poco dopo le 5 in via Spluga ad Olginate. E’ stato ritrovato a bordo strada, probabilmente dopo essere stato investito da un’auto che non si è fermata, da un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio di rientro da un servizio.

In posto si sono portati l’automedica e le forze dell’ordine. L’ipotesi come detto è che l’uomo, di origine straniera, sia stato investito da un’auto poi fuggita senza allertare i soccorsi. Provvidenziale il passaggio di un’ambulanza di rientro da un altro servizio che ha notato la persona a terra.

Stabilizzato sul posto il 39enne è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice rosso.