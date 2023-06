Olginate: violento scontro auto moto lungo la Sp 72

E’ successo oggi, domenica, intorno alle 13

Trasportato in ospedale in codice giallo il motociclista di 54 anni

OLGINATE – Brutto incidente tra un’auto e una moto lungo la Sp 72 all’altezza del ristorante Cantù. E’ successo oggi, intorno alle 13. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato con violenza al suolo dopo lo scontro con una Fiat Panda.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso. Dopo le prime cure prestate in loco, il motociclista, un uomo di 54 anni, è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che all’origine dello scontro vi sia una manovra di immissione sulla provinciale da parte dell’auto. Toccherà comunque ai militari dell’Arma appurare con certezza le responsabilità del sinistro.