Pescate, buttano i rifiuti nel parcheggio ma ci sono ben 14 telecamere

Il sindaco di Pescate contro gli abbandoni di rifiuti nel parcheggio Torrette

“Con le telecamere incastrati i trasgressori ma succede ogni giorno, aumenteremo le sanzioni o chiuderemo il parcheggio di sera”

PESCATE – Un’auto sosta nel parcheggio del parco Torrette di Pescate, all’interno c’è chi mangia cibo ad asporto e poi getta tutto dai finestrini, sacchetti e contenitori.

“Ovviamente senza sapere che in quella zona ci sono ben quattordici telecamere di cui almeno sei hanno inquadrato tutta la sequenza” fa sapere il sindaco Dante De Capitani che ha voluto accedere l’attenzione sulla questione:

“Il proprietario dell’auto riceverà una sanzione di 100 euro più le spese di notifica a casa, che per questi atti di autentica maleducazione se non peggio, sono ancora pochi, per cui nel consiglio comunale prima di Natale provvederemo a raddoppiare le sanzioni per questo tipo di infrazioni – aggiunge il primo cittadino – Tutti i giorni passo a controllare il parcheggio Torrette e quasi tutti i giorni ci sono rifiuti di fast food e conseguentemente scattano le sanzioni ai clienti trasgressori”.

“Francamente – prosegue De Capitani – sono anche stufo di questa situazione che mette a dura prova oltre che la Polizia locale anche i miei stradini che non sono gli schiavi di questa gentaglia incivile, che dovrebbe andare a mangiare in una latrina pubblica invece che venire a sporcare nel mio Comune. Se non basterà toccarli nel portafoglio per porre fine a questi comportamenti sono anche pronto a chiudere di sera il parcheggio così se ne andranno una volta per tutte”.