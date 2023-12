Può un panino mandare in tilt il traffico? E’ successo ieri sera a Garlate…

Una particolare promozione e la chiusura del ristorante di Lecco hanno determinato la forte affluenza

Lunga colonna nella serata di giovedì sulla strada provinciale tra Olginate e Garlate

GARLATE – Chi si è trovato in colonna ha subito pensato a un incidente, ma quando ha capito di cosa si trattava non poteva credere ai propri occhi. Nella serata di ieri, giovedì, il traffico lungo la Strada Provinciale tra Olginate e Garlate è andato in tilt per colpa di… un panino. La promozione di un noto fast food, il McDonalds, con un particolare panino a soli 3 euro e la concomitante chiusura del ristorante di Lecco hanno determinato un’altissima affluenza nel ristorante di Garlate.

Il risultato è che si è formata una lunga colonna soprattutto per chi proveniva da Olginate poiché le macchine che dovevano entrare nel fast food occupavano la carreggiata della provinciale. “Ieri sera intorno alle 20 ci ho messo circa 40 minuti per andare da Calolziocorte a Garlate (circa 4 chilometri, ndr) a prendere mio figlio che terminava l’allenamento in palestra – ha raccontato una mamma -. Fortunatamente altri genitori ci hanno avvertito del disagio e tutti quelli che, come me, arrivavano da Olginate hanno anticipato la partenza. Passato il fast food effettivamente la strada era libera…”.