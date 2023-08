Rifiuti domestici nei cestini, a Olginate controlli e sanzioni della Polizia Locale

Verifiche con gli operatori di Silea per contrastare l’abbandono di rifiuti

Controlli in zona centro e lungolago stamattina, ma continueranno anche nei prossimi giorni

OLGINATE – La Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino, con gli operatori di Silea, nella giornata odierna ha effettuato una serie di verifiche in merito al rispetto della raccolta differenziata e per accertare che i cestini non vengano utilizzati per il conferimento dei rifiuti domestici.

“Si tratta di controlli che rientrano nella normale attività della Polizia Locale con la finalità di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e tutelare il decoro urbano del territorio – ha detto il vicesindaco di Olginate Antonio Gilardi -. Mi preme sottolineare che la maggior parte dei cittadini di Olginate svolge la raccolta differenziata in modo corretto e l’attività della Polizia Locale vuole tutelare anche chi rispetta le regole”.

I controlli si sono concentrati nella in zona centro Olginate e lungolago: “Sono state elevate 3 sanzioni da 200 euro: due perché nei cestini sono stati lasciati rifiuti domestici di ogni tipo come bottiglie e umido e una sanzione per abbandono di rifiuti in maniera non conforme – hanno detto il comandante della Polizia Locale Matteo Giglio e il vice Francesco Carroccio -. I controlli continueranno nei prossimi giorni”.