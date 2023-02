Tentativo di scippo a Valgreghentino, una donna finisce all’ospedale

Il grave episodio intorno alle 20 di mercoledì vicino alla chiesa di Villa San Carlo

L’uomo si è dileguato dopo aver tentato di strappare la borsa a una donna facendola cadere a terra

VALGREGHENTINO – Un grosso spavento nella serata di ieri, mercoledì 2 febbraio, per una donna di 52 anni che avrebbe subito un tentativo di scippo. Il grave episodio è avvenuto a Valgreghentino, pochi minuti prima delle 20, in via don Stucchi, a una manciata di metri dalla chiesa di Villa San Carlo.

Un uomo si sarebbe avvicinato alla donna e avrebbe tentato di strapparle la borsa facendola cadere a terra. Il malvivente sarebbe poi fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio che ha trasportato la 52enne all’ospedale di Lecco in codice giallo.