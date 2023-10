Olginate. Quattro canoisti rischiano di annegare, salvati dai Vigili del Fuoco

Le imbarcazioni su cui si trovavano, in balia della corrente, si sono ribaltate nell’Adda

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco con gommone ed elicottero Drago

OLGINATE – Poteva trasformarsi in tragedia l’episodio accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, alla diga di Olginate: quattro canoisti (un uomo di 59 anni e tre donne di 66, 57 e 62 anni) sono rimasti in balia della corrente e si sono ribaltati nelle acque dell’Adda, rischiando di annegare. A trarli in salvo l’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco.

Stando alle prime testimonianze, sarebbe stata la corrente d’acqua a mettere in difficoltà i canoisti mentre si trovavano in prossimità della diga di Olginate.

Le canoe si sarebbero ribaltate, con l’uomo e una delle due donne che sono riusciti ad allontanarsi dalle rispettive imbarcazioni, ma l’acqua li ha trascinati verso le paratie della diga, oggi fortunatamente alzate, riuscendo ad oltrepassarle e a sbucare dall’altra parte dove sono riusciti a guadagnare la riva.

Le altre due donne invece sono rimaste aggrappate al filo di segnalazione e sono state prelevate dall’elicottero Drago. Intervenuti anche i sommozzatori e la Croce Rossa di Calolzio.

Adesso i canoisti si troverebbero in un luogo sicuro a fare una doccia calda e a riprendersi dal terribile spavento che ha rischiato di costargli la vita.

Per consentire ai mezzi di soccorso di svolgere le operazioni in sicurezza, è stato istituto il senso unico sul ponte verso Olginate, su indicazione della Polizia locale.

GALLERIA FOTOGRAFICA