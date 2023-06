Olginate, schianto nella notte: soccorsa una 26enne

L’incidente questa notte in via Sant’Agnese

La 26enne al volante è stata trasportata all’ospedale

LECCO -Incidente nella notte in centro a Olginate dove l’auto condotta da una giovane si è schiantata in via Sant’Agnese.

Erano quasi le 4 quando la vettura è uscita di strada impattando contro le protezioni poste a margine del percorso pedonale. La guidatrice è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e dei Volontari di Calolzio, supportati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri che hanno rilevato il sinistro.

La giovane è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.