Olginate. Violenza e spaccio sul lungolago, il Sindaco incontra il Prefetto

Dopo le recenti segnalazioni dei cittadini, il problema è stato portato all’attenzione del Prefetto Pomponio

Concordata un’intensificazione dei servizi di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostante stupefacenti

OLGINATE – Il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ha ricevuto, nel pomeriggio di lunedì, il Sindaco di Olginate, Marco Passoni, per portare le segnalazioni di parte dei cittadini in merito ad alcuni episodi di violenza che si sono registrati recentemente sul territorio, in particolare nella zona di piazza Garibaldi, sul lungolago.

“Episodi di violenza che riducono il senso della sicurezza percepita e inducono i residenti ad attuare una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni sul tema, pur nella consapevolezza degli sforzi già profusi dalle Autorità competenti, soprattutto sul piano della prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti” hanno fatto sapere dalla Prefettura.

Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco, Colonnello Alessio Carparelli, è stato sottolineato che, se le attività di controllo del territorio hanno contribuito a una generale flessione dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione, tuttavia c’è un’esigenza di ulteriore intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno fortemente attenzionato e radicato in un mercato estremamente dinamico, connotato da una sempre crescente domanda da parte dei consumatori, anche di giovane età.

E’ stata perciò concordata un’intensificazione dei servizi di prevenzione, da ottimizzare attraverso la sinergia tra le Forze di Polizia Statali e Locali, secondo una strategia di coesione tra l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e quella Comunale. E’ stato accertato l’efficace funzionamento delle telecamere collocate sul territorio di Olginate, utili non solo quale deterrente, ma anche come supporto per gli accertamenti delle responsabilità degli autori degli illeciti. Si è poi evidenziato che, per un’efficace azione di contrasto, risulta essenziale la segnalazione tempestiva dei singoli episodi da parte dei cittadini alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, nel garantire ogni impegno di sistema per tutelare ulteriormente la sicurezza percepita, ha assicurato al Sindaco la piena collaborazione delle istituzioni coinvolte.